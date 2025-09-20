Visite du musée du patrimoine culturel Philippe Makedonsky Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky Saint-Julien-du-Sault

Visite du musée du patrimoine culturel Philippe Makedonsky Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky Saint-Julien-du-Sault samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée du patrimoine culturel Philippe Makedonsky 20 et 21 septembre Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans une vaste demeure du XVIe siècle, ce musée abrite et fait revivre les témoignages du passé et des objets de tous les jours. Le passé historique de la ville, le mode de vie et l’univers de ses habitants de jadis sont évoqués par de riches collections. Venez le visiter à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée du patrimoine culturel Philippe Makédonsky 10 rue de l’Hôtel-Dieu 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dans une vaste demeure du XVIe siècle, le musée renferme une riche collection, léguée par son fondateur, Philippe Makedonsky. Huit salles présentent de façon vivante des collections d’outils et d’objets qui évoquent le savoir-faire, les métiers et la vie domestique d’antan, charpentiers, tonneliers, sabotiers, la reconstitution minutieuse d’une forge du XIXe siècle, une cave de vigneron ainsi qu’une habitation paysanne. Chaque année, des expositions temporaires sont régulièrement organisées.

Dans une vaste demeure du XVIe siècle, ce musée abrite et fait revivre les témoignages du passé et des objets de tous les jours. Le passé historique de la ville, le mode de vie et l’univers de ses de…

© Musée du patrimoine culturel Philippe Makedonsky