Visite du musée du protestantisme de Ferrières Musée du protestantisme : de la Réforme à la laïcité Ferrières

Visite du musée du protestantisme de Ferrières 20 et 21 septembre Musée du protestantisme : de la Réforme à la laïcité Tarn

Gratuit. Visites à la demande.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fondé en 1968, Musée de France depuis 2003, le musée de Ferrières est le premier en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire du protestantisme français.

Son propos s’adresse à tous les visiteurs quelle que soit leur croyance : comment comprendre le progrès difficile du pluralisme et de la tolérance ? pourquoi autant de violence, d’instabilité, de revirements, de passion dans la politique religieuse de la France depuis la Saint Barthélemy jusqu’à la loi de 2004 sur le port des « signes religieux ostentatoires » ?

Le parcours du Musée, de la Réforme à la laïcité, aborde les questions telles que : qu’est-ce que la religion ? quels sont les liens entre politique et religion ? comment les dénouer ? les origines du pouvoir et de la légitimité ? quel recours au religieux hier et aujourd’hui ?

Ce voyage dans notre histoire, a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble.

Des visites commentées seront organisées au fil des journées.

En 2024 le musée a ouvert une nouvelle salle dédiée à l’imprimerie. Elle fait le lien entre l’invention de l’imprimerie et le succès fulgurant de la Réformation. Se demander ce qu’aurait été Luther, si un Gutenberg ne l’avait précédé ? Les visiteurs sont invités à parcourir l’ensemble du musée autour de cet « objet » fondamental, le Livre (la Bible, bien sûr) et les livres, tous les livres, sans lesquels il n’y aurait pas eu, et il n’y aurait toujours pas, de liberté de penser et de croire. Dans cette nouvelle salle, les machines, les caractères d’imprimerie et les livres ne cesseront de dialoguer.

Exposition temporaire « Arborescences » de Pierre Luc Poujol à découvrir.

Musée du protestantisme : de la Réforme à la laïcité La Ramade, 81260 Ferrières Ferrières 81260 Tarn Occitanie 05 63 74 05 49 http://www.mprl.fr

Il est considéré comme le premier musée en France dédié au fait religieux et à la laïcité, en se concentrant principalement sur l’histoire du protestantisme français. Depuis Castres : direction Brassac puis Ferrières. Depuis Albi : direction Réalmont puis Montredon-Labessonié, Vabre et Ferrières. Depuis Lacaune : direction Brassac puis Ferrières.

