Visite du musée du Réseau Breton et de la voiture PLM 1926, La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel, Guiscriff

Informations pratiques

Visite du musée du Réseau Breton et de la voiture PLM 1926 19 et 20 septembre La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du musée du Réseau Breton et de la voiture PLM 1926

(La journée du 18 septembre est réservée aux scolaires)

https://www.youtube.com/watch?v=KZa7n3GxOmA

La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel 117 rue de la gare 56560 Guiscriff Guiscriff 56560 Mine Spernic Morbihan Bretagne 02 97 34 15 80 https://www.lagaredeguiscriff.com/ https://www.facebook.com/morbihan.garedeguiscriff [{« data »: {« author »: « Maville Maville », « cache_age »: 86400, « description »: « Le site Loisirs en Gare, installu00e9 dans l’ancienne gare de Guiscriff (Morbihan), cu00e9lu00e9brera le 22 aou00fbt 2026, u00e0 partir de 13h, le centenaire de sa voiture-couchettes PLM (Paris-Lyon-Mu00e9diterranu00e9e) de 1926. Concerts, danses et rencontre littu00e9raire rythmeront cette journu00e9e placu00e9e sous le signe du patrimoine ferroviaire. », « type »: « video », « title »: « Guiscriff : Loisirs en Gare fu00eatera les 100 ans de sa voiture-couchettes PLM le 22 aou00fbt 2026 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/KZa7n3GxOmA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=KZa7n3GxOmA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6Y9SOT9EqNotsMyku3FtXw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=KZa7n3GxOmA »}] L’histoire de la restauration réussie d’une gare à l’abandon en un équipement culturel dynamique !

L’association Ar Marc’h Du (le « cheval noir » en breton) gère le site depuis 10 ans !

Dans le musée, vous découvrirez l’histoire du Réseau Breton, le plus grand réseau secondaire de chemins de fer de France, qui a permis de circuler dans le Centre Bretagne de 1891 à 1967.

Sur place également: cafétéria, boutique-librairie, aire naturelle de camping (emplacements pour tentes), 4 bornes électricité pour camping-cars, location de vélos, et depuis juin 2019: un escape game: « Le Secret du cheval noir » (3 à 6 joueurs), sur réservation. GPS: 48.056513 – 3.654138 A 12 km au sud de Gourin, Parking gratuit, accès pour personnes à mobilité réduite, parking gratuit pour camping-cars.

Journées Européennes du Patrimoine en gare de Guiscriff

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