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Visite du musée du Réseau Breton et de la voiture PLM 1926, La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel, Guiscriff

samedi 19 septembre 2026 · La Gare de Guiscriff - équipement touristique et culturel · Guiscriff

Visite du musée du Réseau Breton et de la voiture PLM 1926, La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel, Guiscriff

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Gare de Guiscriff - équipement touristique et culturel
Adresse
117 rue de la gare 56560 Guiscriff
Ville
56560 Guiscriff
Département
Morbihan

Visite du musée du Réseau Breton et de la voiture PLM 1926 19 et 20 septembre La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du musée du Réseau Breton et de la voiture PLM 1926
(La journée du 18 septembre est réservée aux scolaires)
https://www.youtube.com/watch?v=KZa7n3GxOmA

La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel 117 rue de la gare 56560 Guiscriff Guiscriff 56560 Mine Spernic Morbihan Bretagne 02 97 34 15 80 https://www.lagaredeguiscriff.com/ https://www.facebook.com/morbihan.garedeguiscriff [{« data »: {« author »: « Maville Maville », « cache_age »: 86400, « description »: « Le site Loisirs en Gare, installu00e9 dans l’ancienne gare de Guiscriff (Morbihan), cu00e9lu00e9brera le 22 aou00fbt 2026, u00e0 partir de 13h, le centenaire de sa voiture-couchettes PLM (Paris-Lyon-Mu00e9diterranu00e9e) de 1926. Concerts, danses et rencontre littu00e9raire rythmeront cette journu00e9e placu00e9e sous le signe du patrimoine ferroviaire. », « type »: « video », « title »: « Guiscriff : Loisirs en Gare fu00eatera les 100 ans de sa voiture-couchettes PLM le 22 aou00fbt 2026 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/KZa7n3GxOmA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=KZa7n3GxOmA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6Y9SOT9EqNotsMyku3FtXw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: «  »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: «  »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: « 

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L’association Ar Marc’h Du (le « cheval noir » en breton) gère le site depuis 10 ans !
Dans le musée, vous découvrirez l’histoire du Réseau Breton, le plus grand réseau secondaire de chemins de fer de France, qui a permis de circuler dans le Centre Bretagne de 1891 à 1967.
Sur place également: cafétéria, boutique-librairie, aire naturelle de camping (emplacements pour tentes), 4 bornes électricité pour camping-cars, location de vélos, et depuis juin 2019: un escape game: « Le Secret du cheval noir » (3 à 6 joueurs), sur réservation. GPS: 48.056513 – 3.654138 A 12 km au sud de Gourin, Parking gratuit, accès pour personnes à mobilité réduite, parking gratuit pour camping-cars.
Journées Européennes du Patrimoine en gare de Guiscriff

©LesInformels

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