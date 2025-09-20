Visite du musée du textile et du peigne en corne Musée du textile et du peigne en corne Lavelanet

Tarif : 5 € pour les adultes. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour ceux qui ne le connaitrait pas encore, ces journées sont l’occasion de découvrir le musée, ses locaux, ses collections, son parcours de visite, librement, à votre rythme.

Il faut compter une moyenne de 2h de visite.

Les étapes de fabrication d’un peigne en Corne sont à découvrir, de la même manière, sur un espace dédié.

Musée du textile et du peigne en corne Rue Jean Canal, 09300 Lavelanet, France Lavelanet 09300 Ariège Occitanie 0561038919 https://www.museedutextileariege.fr Collections à forte prédominance technique. Collection riche dans sa diversité, couvrant presque la totalité des stades de fabrication d’un tissu. Des métiers qui datent, pour certains, du XVIII siècle, jusqu’à ceux qui étaient encore en activité en 1980. Certaines machines sont mises en service lors des visites guidées, outils manuels en fonctionnement lors des démonstrations ainsi que filature mécanique et métier à tisser mécanique. Parking à proximité. Parcours PMR.

© Musée du textile et du peigne en corne – lavelanet