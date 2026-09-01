Informations pratiques

Unverre

Visite du musée-école

Musée-école Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du musée-école au tarif réduit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

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Musée-école Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 36 07

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English :

Visit the museum-school at a reduced rate as part of European Heritage Days.

L’événement Visite du musée-école Unverre a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN