UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Unverre

Visite du musée-école Unverre

samedi 19 septembre 2026 · Unverre

Visite du musée-école Unverre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Musée-école
Ville
28160 Unverre
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Unverre

Visite du musée-école

Musée-école Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite du musée-école au tarif réduit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
  .

Musée-école Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 36 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the museum-school at a reduced rate as part of European Heritage Days.

L’événement Visite du musée-école Unverre a été mis à jour le 2026-09-05 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Unverre (Eure-et-Loir)