Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

14h/18h musée numérique et réalité virtuelle. Œuvres d’art projetées sur grand écran autour du jardin, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

15h 6h30 atelier créatif Perles à repasser de Pâques. Les enfants réalisent des motifs de Pâques en perles à repasser lapins, poussins, œufs ou fleurs de printemps. Public enfants familles.

14h/16h atelier Croche’Thé par le collectif Mont’Art. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 60 40 culture@montardon.org

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English : Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie

L’événement Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran