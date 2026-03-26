Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

14h/18h musée numérique, réalité virtuelle et activités en libre accès. Œuvres d’art projetées sur grand écran autour des jardins et du printemps dans l’histoire de l’art, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement, à votre rythme.

15h/17h atelier créatif Mon petit jardin en pot et land’Art. Laissez libre cours à votre créativité en décorant votre propre pot et en plantant des graines suivi par un atelier d’art naturel. Public enfants familles .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie

L’événement Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran