Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

14h/18h musée numérique, réalité virtuelle et activités en libre accès sur le portrait

15h 16h30 atelier créatif Portrait en pixel art. Après l’observation d’un portrait dans le musée numérique, les participants recréent un visage en assemblant de petits fragments de papier. Public enfants familles. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie

L’événement Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran