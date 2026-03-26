Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon mercredi 22 avril 2026.
Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
14h/18h musée numérique, réalité virtuelle et activités en libre accès sur le portrait
15h 16h30 atelier créatif Portrait en pixel art. Après l’observation d’un portrait dans le musée numérique, les participants recréent un visage en assemblant de petits fragments de papier. Public enfants familles. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie
L’événement Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran