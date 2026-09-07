Visite du musée et atelier d’initiation à la gravure sur mousse Place de Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Visite du musée et atelier d’initiation à la gravure sur mousse

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17 17:45:00

Date(s) :

2026-10-17

Visite guidée sensorielle de l’exposition Nicolas Bouvier, « Voyages au Levant » et atelier d’initiation à la gravure sur mousse « Mon vestiaire Japonais »

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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46

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English :

Sensory Guided Tour of the Nicolas Bouvier Exhibition, « Voyages au Levant, » and an Introductory Workshop on Foam Etching at « Mon vestiaire Japonais »

L’événement Visite du musée et atelier d’initiation à la gravure sur mousse Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération