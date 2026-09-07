Visite du musée et atelier d’initiation à la gravure sur mousse Place de Provence Montélimar
samedi 17 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Visite du musée et atelier d’initiation à la gravure sur mousse
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17 17:45:00
Date(s) :
2026-10-17
Visite guidée sensorielle de l’exposition Nicolas Bouvier, « Voyages au Levant » et atelier d’initiation à la gravure sur mousse « Mon vestiaire Japonais »
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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46
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English :
Sensory Guided Tour of the Nicolas Bouvier Exhibition, « Voyages au Levant, » and an Introductory Workshop on Foam Etching at « Mon vestiaire Japonais »
L’événement Visite du musée et atelier d’initiation à la gravure sur mousse Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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