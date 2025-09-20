VISITE DU MUSEE ET DE LA GALERIE D’ART Kreol West Indies Guadeloupe Saint-François

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-21T01:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-22T01:00:00

Concept d’exposition historique, sorte de machine à remonter le temps mêlant les arts contemporains et les objets du patrimoine (plus de 5000 objets exposés); scénographie originale reconstituant chaque période préhistorique et historique, par strates chronologiques : « civilisations précolombiennes », « flibuste et piraterie », « outils et objets traditionnels », « intérieur créole du XIXème », et « les années 1940 ». La partie galerie d’art regroupe plus de 500 oeuvres et 80 artistes guadeloupéens et internationaux en exposition collective permanente : Sculptures, peintures et photographies, installations.

Kreol West Indies Guadeloupe Route de la pointe des chateaux, Saint-François Saint-François 97118 Guadeloupe Guadeloupe 05 90 24 41 92 http://www.kreolwestindies.com 200m à gauche après l'école maternelle

Exposition du musée et de la galerie d’art

©kreolwestindies