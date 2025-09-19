Visite du musée et des expositions temporaires Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir Chartres

tarif : 4 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Le musée de l’École de Chartres et d’Eure-et-Loir est un musée fascinant qui offre un aperçu de l’histoire de l’éducation. C’est un peu comme faire un voyage dans le temps au cours de la visite.

Ce musée permet de découvrir comment était l’école il y a longtemps, à une époque où les ardoises étaient remplies de belles écritures et où les cours se donnaient dans des salles très différentes.

Les animations s’effectuent dans une salle de classe rurale du début du 20e siècle avec du mobilier, des équipements et du matériel pédagogique d’époque (pupitres en bois, encriers, plumes, manuels scolaires, ardoises, globe, leçon de morale, vêtements, punitions et récompenses, cartes …).

C’est une façon ludique de comparer l’école d’avant avec celle d’aujourd’hui.

Le musée de l’École de Chartres et d’Eure-et-Loir est un endroit où l’histoire devient passionnante. C’est une expérience instructive qui permettra aux visiteurs de mieux comprendre l’évolution de l’école depuis le 19e siècle.

Des documents inédits ( plans anciens, affiches , documents) seront présentés en lien avec le thème « Patrimoine architectural ».

La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements.

Musée de l'école de Chartres et d'Eure-et-Loir 12 place Drouaise 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237326213 https://museeecolechartres.wixsite.com/ Découvrir ou retrouver l'atmosphère de l'école d'autrefois : mobilier scolaire, jeux de récréation, matériel pédagogique, tenue des écoliers, exposition temporaire sur l'école maternelle de la salle d'asile à 1970.

Musée de l’école de Chartres et d’Eure-et-Loir