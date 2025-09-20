Visite du musée et du site archéologique Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue « La Villa » Dehlingen

Visite du musée et du site archéologique Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue « La Villa » Dehlingen samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée et du site archéologique 20 et 21 septembre Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue « La Villa » Bas-Rhin

renseignements au 03 88 00 40 39

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visitez le Musée La Villa et le site archéologique du Gurtelbach librement !

Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue « La Villa » 5 rue de l’église, 67430 DEHLINGEN Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 40 39 https://www.cip-lavilla.fr/ Découvrez au musée les méthodes de l’archéologie et la vie quotidienne dans les campagnes de l’Alsace Bossue à l’époque romaine. Une riche collection de plus de 400 objets archéologiques provenant de la villa du Gürtelbach et des sites alentour vous y attend !

Baladez-vous aussi sur le site archéologique de la villa du Gürtelbach, grand domaine agricole romain occupé du IIᵉ siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, le site est toujours en cours de fouille et livre encore de nombreux secrets !

Le jardin gallo-romain

Éveillez vos sens dans le jardin expérimental conçu à partir d’études des graines calcinées, découvertes lors des fouilles archéologiques, et des plantes utilisées par les Romains !

Visitez le Musée La Villa et le site archéologique du Gurtelbach librement !

© CCAB