Visite du musée et du site archéologique Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue « La Villa » Dehlingen

Visite du musée et du site archéologique Musée et sites archéologiques de l'Alsace Bossue "La Villa" Dehlingen

Visite du musée et du site archéologique Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue « La Villa » Dehlingen samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée et du site archéologique 20 et 21 septembre Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue « La Villa » Bas-Rhin

renseignements au 03 88 00 40 39

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visitez le Musée La Villa et le site archéologique du Gurtelbach librement !

Musée et sites archéologiques de l’Alsace Bossue « La Villa » 5 rue de l’église, 67430 DEHLINGEN Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 40 39 https://www.cip-lavilla.fr/ Découvrez au musée les méthodes de l’archéologie et la vie quotidienne dans les campagnes de l’Alsace Bossue à l’époque romaine. Une riche collection de plus de 400 objets archéologiques provenant de la villa du Gürtelbach et des sites alentour vous y attend !

Baladez-vous aussi sur le site archéologique de la villa du Gürtelbach, grand domaine agricole romain occupé du IIᵉ siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, le site est toujours en cours de fouille et livre encore de nombreux secrets !

Le jardin gallo-romain
Éveillez vos sens dans le jardin expérimental conçu à partir d’études des graines calcinées, découvertes lors des fouilles archéologiques, et des plantes utilisées par les Romains !
Visitez le Musée La Villa et le site archéologique du Gurtelbach librement !

© CCAB