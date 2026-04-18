Visite du musée et grand jeu, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Visite du musée et grand jeu, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

9h/11h musée numérique, réalité virtuelle et activités en libre accès. Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

11h/12h Grand jeu Cluedo des jardins dans l’art. À travers un jeu d’enquête inspiré du Cluedo, les participants observent les œuvres, récoltent des indices et tentent de résoudre l’énigme. Une manière ludique de découvrir les jardins dans l’art tout en s’amusant. Public enfants familles. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Visite du musée et grand jeu, à la Micro-Folie

L’événement Visite du musée et grand jeu, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran