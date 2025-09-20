Visite du Musée français de la carte à jouer Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée propose, dans un bâtiment moderne et original, une plongée passionnante dans l’univers de la carte à jouer du Moyen-âge à aujourd’hui, et dans un pavillon ancien, vestige du château des Conti, une Galerie d’Histoire de la Ville.

Le parcours offre au visiteur la découverte du monde de la carte « à jouer » et de ses utilisations, tous pays et toutes époques confondus. La France révèle l'existence de « portraits régionaux ». Le tarot raconte une histoire aussi ancienne que les premières cartes elles-mêmes, mais différente de la cartomancie, beaucoup plus récente. L'Asie, à travers la Chine, l'Inde, et le Japon, dévoile des cartes à la forme et au contenu originaux. Évocation de la fabrication et de la réglementation des jeux de cartes. Le parcours se termine par les cartes de fantaisie. Une autre galerie raconte par ailleurs l'histoire d'Issy-les-Moulineaux et du château des Princes de Conti, les débuts de l'aviation, les artistes liés à Issy.

Visite libre

(c) JULIE LIMONT/HANS LUCAS