Visite du musée français du pétrole, Musée français du pétrole, Merkwiller-Pechelbronn

Informations pratiques

Visite du musée français du pétrole Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée français du pétrole Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le saviez-vous ? L’Alsace renferme du pétrole dans son sous-sol : lorsqu’on évoque ce produit, on ne peut oublier Pechelbronn, berceau de l’exploitation en France et dans le monde.

Dès la fin du Moyen Âge, le paysan alsacien savait que la terre était imprégnée d’une substance huileuse qu’il avait appris à utiliser. À partir du XVIIIe siècle, l’exploitation prend une dimension industrielle jusqu’à la fermeture du site en 1970.

Films, bornes vidéo, riches collections de documents et d’objets originaux, maquettes, jeux… tout est réuni pour vous faire découvrir cette étonnante aventure pétrolière qui a donné du travail à plus de 3000 personnes.

Musée français du pétrole 4 Rue de l’École, 67250 Merkwiller-Pechelbronn Merkwiller-Pechelbronn 67250 Bas-Rhin Grand Est 03 88 80 91 08 http://www.musee-du-petrole.com Le musée de Merkwiller-Pechelbronn retrace toute l’histoire du premier site d’exploitation du pétrole en Europe qui fut en activité entre 1740 et 1970.

Le saviez-vous ? L’Alsace renferme du pétrole dans son sous-sol : lorsqu’on évoque ce produit, on ne peut oublier Pechelbronn, berceau de l’exploitation en France et dans le monde.

© Coll. Musée Français du Pétrole – Pechelbronn