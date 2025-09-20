Visite du musée Geothermia et de Chaudes-Aigues JEP2025 Musée Géothermia Chaudes-Aigues

Musée Géothermia 5 quartier du Par Chaudes-Aigues Cantal

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite libre du musée Géothermia tout le xeek-end.

Visite guidée du village et du musée le 20 septembre à 14h.

(Re)découvrez Chaudes-Aigues son histoire, son eau chaude, son origine, son utilisation hier et aujourd’hui.

.

Musée Géothermia 5 quartier du Par Chaudes-Aigues 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 23 58 76

English :

Free admission to the Géothermia museum all weekend.

Guided tour of the village and museum on September 20 at 2pm.

(Re)discover Chaudes-Aigues: its history, its hot water, its origin, its use then and now.

German :

Freier Besuch des Géothermia-Museums während des gesamten Wochenendes.

Geführte Besichtigung des Dorfes und des Museums am 20. September um 14 Uhr.

(Wieder-)Entdecken Sie Chaudes-Aigues: seine Geschichte, sein heißes Wasser, seine Herkunft, seine Nutzung gestern und heute.

Italiano :

Visita gratuita del museo della Géothermia per tutto il fine settimana.

Visita guidata del villaggio e del museo il 20 settembre alle 14.00.

(Ri)scoprire Chaudes-Aigues: la sua storia, la sua acqua calda, la sua origine, il suo utilizzo allora e oggi.

Espanol :

Visita gratuita del museo de la Géothermia durante todo el fin de semana.

Visita guiada del pueblo y del museo el 20 de septiembre a las 14:00 h.

(Re)descubra Chaudes-Aigues: su historia, su agua caliente, su origen, su uso antes y ahora.

