Visite du Musée Historique du Gaz de Ville Musée Historique du Gaz de Ville Alfortville

Visite du Musée Historique du Gaz de Ville 20 et 21 septembre Musée Historique du Gaz de Ville Val-de-Marne

Ouverture des inscriptions le 20 août 2025. Gratuit pour les JEP, réservation obligatoire, 20 personnes maxi par séance. Site industriel : bagages de voyages non-autorisés.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Musée Historique du Gaz de Ville

La naissance du confort au 19e siècle, avec le « gaz de ville ». Visite guidée.

Sur le site de l’ancienne usine à gaz d’Alfortville, l’association AFEGAZ-COPAGAZ vous ouvre les portes de son musée caché pour vous plonger dans l’histoire gazière depuis le début du 19e siècle.

Vous serez accueillis par une magnifique cariatide qui éclairait en 1900 l’entrée du pavillon du gaz à l’Exposition Universelle de Paris. Puis au fil de la visite dans le musée, vous revivrez l’origine et le fonctionnement des usines à gaz, des premiers réseaux de distribution en bois et l’expansion de cette énergie. Consacré dans un premier temps à l’éclairage public, suivi par le développement des appareils d’utilisation, le « gaz de ville » a contribué à l’arrivée du confort à l’intérieur des habitations.

Vous suivrez les évolutions techniques à travers des collections de compteurs, d’appareils d’éclairage, de cuisson, chauffe-eaux ou radiateurs. Quantité d’autres matériels à gaz ont contribué au développement de beaucoup de métiers d’artisanat urbain.

Des films, photos, affiches et ouvrages scientifiques et techniques témoignent également de ces bouleversements technologiques et sociétaux qui vous étonneront !

Vous serez guidés par d’anciens gaziers passionnés qui pour certains ont vécu la fin de cette période.

Musée Historique du Gaz de Ville 25 quai de la Révolution 94140 Alfortville Alfortville 94140 Vert de Maisons Val-de-Marne Île-de-France Le site d'accueil est aujourd'hui exploité par Natran, ex GRTGaz. Il fut celui de la plus grande usine à gaz d'Europe construite entre 1952 et 1955 pour alimenter en gaz manufacturé Paris et les communes alentours. Elle a cessé de fonctionner en 1967 avec l'arrivée du gaz naturel venant d'Aquitaine puis des Pays-Bas et détruite avec ses énormes gazomètres quelques années après. Aujourd'hui Le site gazier d'Alfortville est un « nœud » du réseau de transport de gaz francilien, et caché dans l'un de ses grands hangars, il abrite le Musée Historique du Gaz de Ville Accès Transport en commun :

RER D « Maisons-Alfort – Alfortville », ou RER C « Choisy-le-Roi », puis Bus 103, arrêt « Cokerie » ou « Digue-Révolution ».

Accès véhicules :

2 roues sans ou avec moteurs autorisés,

voiture : Parking visiteurs 5 places devant + 1 PMR. Véhicule PMR autorisé.

Visite commentée

© Afegaz-Copagaz Laurent Saincet