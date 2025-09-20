visite du musée Jean-Charles Cazin. Mairie de Samer 62830 Samer

gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

le musée Jean-Charles Cazin fera des visites libres ou commentées. il est accessible aux personnes à mobilité réduite.

il propose des tableaux et céramiques de la famille Cazin

Mairie de Samer, 84 place Foch, 62830 Samer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France. Visite gratuite, libre ou commentée du musée. Parking sur la place Foch + grand parking Salle Polyvalente.

