Visite du musée la planète des moulins Musée la planète des moulins Luzech

Visite du musée la planète des moulins Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée la planète des moulins Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez l’univers fascinant des moulins à travers une visite semi-accompagnée du musée La Planète des Moulins.

Entre visite libre et accompagnement ponctuel par un guide, explorez à votre rythme une collection unique.

Musée la planète des moulins 144 quai Emile Gironde, 46140 Luzech Luzech 46140 Lot Occitanie 05 65 31 22 59 http://www.museelaplanetedesmoulins.fr Un musée en mouvement : regards sur les moulins au fil des siècles et à travers le monde. Comment les énergies naturelles : humaine, animale, hydraulique, éolienne, ont été mises au service des Hommes. Étonnante collection de maquettes animées de moulins en action, mues par l’eau et le vent, qui nous raconte le génie des hommes pour apprivoiser les énergies naturelles. Alliant rigueur, fantaisie et poésie, elle donne envie de mieux connaître cette aventure humaine depuis ses origines. Un musée en mouvement : les moulins nous montrent leurs roues et rouages en action. Des maquettes pédagogiques et expérimentales, des petits moulins artisanaux ainsi que des mécanismes et instruments apparentés complètent la collection. Au fil de la visite, un médiateur est à votre disposition pour vous conseiller et faire des démonstrations. À 200 m du centre de Luzech, direction Castelfranc.

