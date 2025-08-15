Visite du Musée laitier de Maillé Maillé

4 Quartier Saint-Nicolas Maillé Vendée

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17

L’entrée est libre et gratuite, et chaque famille repartira avec un petit cadeau en souvenir de cette visite (il sera donné deux étiquettes fromage du tour de France 2018)

Dans le cœur verdoyant du marais Vendéen, une expérience unique attend les amateurs de produits laitiers et d’histoire locale. Marcel Gousseau, fier Babigeot et ancien étudiant de l’ENIL de Surgères, vous invite à plonger dans l’univers fascinant du lait à travers une visite inédite du musée « Au Petit Babigeot ».

Le samedi 16 août 2025:

M Coursaud sera présent au musée du lait, il y dédicacera son livre « Aventure de vie en Sèvre Niortaise » de 10h à 13h. .

4 Quartier Saint-Nicolas Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 96 13 21

