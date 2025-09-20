Visite du musée : le patrimoine protestant rochelais Musée Protestant La Rochelle

Visite du musée : le patrimoine protestant rochelais Musée Protestant La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée : le patrimoine protestant rochelais 20 et 21 septembre Musée Protestant Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez l’histoire protestante de La Rochelle à travers son patrimoine

Partez à la découverte de l’histoire protestante de La Rochelle, inscrite dans la mémoire de la ville et encore visible à travers son patrimoine immobilier.

Une occasion unique d’explorer un pan méconnu de l’histoire rochelaise, entre spiritualité, résistance et architecture.

Musée Protestant 2 Rue Saint Michel, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546508803 https://www.protestantisme-museelarochelle.fr Installé autour d’un jardin intérieur, le musée présente une riche collection de documents, de gravures, de portraits et d’objets divers qui évoquent l’histoire du protestantisme à La Rochelle et en Aunis-Saintonge, du XVIIe siècle à nos jours. Une bibliothèque conserve les œuvres de Calvin, des impressions rochelaises, des collections de psautiers et de Bibles, ouvrages de piété et recueils de sermons publiés en Suisse ou en Hollande au XVIIIe siècle et introduits clandestinement à la Rochelle. Visites sur rendez-vous toute l’année; ouvert de 14h30 à 18h00 tous les jours sauf le dimanche du 25 juin au 15 septembre.

Découvrez l’histoire protestante de La Rochelle à travers son patrimoine

© Patrick Balas