Visite du musée municipal d’archéologie Paul Soyris Musée archéologique Paul Soyris Murviel-lès-Montpellier

Visite du musée municipal d'archéologie Paul Soyris Samedi 20 septembre, 15h00 Musée archéologique Paul Soyris Hérault

Gratuit. Sans réservation.

2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Admirez les plus beaux objets et éléments d’architecture mis au jour lors des fouilles du site du Castellas, et découvrez la vie publique et privée des habitants de Samnaga, antique cité gallo-romaine.

Musée archéologique Paul Soyris Rue de l’Ancienne Mairie, 34570 Murviel-lès-Montpellier, France Murviel-lès-Montpellier 34570 Hérault Occitanie 0467278828 https://murviel.fr/musee-archeologique https://www.facebook.com/museearcheo.murviel/ Matériel archéologique dont la majeure partie a été trouvée au cours de fouilles effectuées sur le site de l’Oppidum gallo-romain de Murviel-Lès-Montpellier depuis 1950 (fragments sculptés, céramique, monnaies, objets divers). Ces collections sont riches de mobilier de tout type (architecture, statuaire, céramique). L’oppidum du Castellas est situé à 5 km de la Voie Domitienne au nord-ouest de Montpellier. Il s’étend sur 22 ha et devait compter au plus fort de son occupation 20.000 habitants. Le site a été occupé du IIe siècle av. J.-C. au IIe siècle après J.-C. Une partie haute délimitée par une enceinte, une partie basse plus étendue matérialisée par deux enceintes successives délimitant un habitat de qualité (mosaïques, hypocaustes…). Parking de l’Esplanade à 200 m; place de parking PMR devant le musée. Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les chiens-guides d’assistance et d’accompagnement sont autorisés dans le musée.

©Mairie de Murviel-lès-Montpellier