Visite du musée Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche

Visite du musée Musée archéologique de la bataille de Gergovie La Roche-Blanche samedi 20 septembre 2025.

Visite du musée 20 et 21 septembre Musée archéologique de la bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

7€ plein tarif / 5€ réduit / Gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, bénéficiez de la visite du musée à tarif préférentiel pour plonger dans l’histoire de Gergovie, du passé gaulois aux études archéologiques actuelles.

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 https://musee-gergovie.fr/ https://twitter.com/MuseeGergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/;https://www.facebook.com/museegergovie Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, bénéficiez de la visite du musée à tarif préférentiel pour plonger dans l’histoire de Gergovie, du passé gaulois aux études archéologiques…

Henri Derus