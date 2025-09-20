Visite du Musée national de la Marine à Toulon Musée national de la Marine Toulon

Visite du Musée national de la Marine à Toulon 20 et 21 septembre Musée national de la Marine Var

Entrée libre tout le weekend – Sans réservation

Ouverture de 10h à 18h en continu. Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture.

En fonction de l’affluence et des jauges de sécurité, la direction se réserve le droit de réguler les entrées.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Zoom sur le patrimoine architectural ! Connaissez-vous l’histoire de l’ancienne porte de l’Arsenal ? Des médiateurs culturels vous présenteront l’histoire incroyable de ce monument bien connu des Toulonnais. Dans les collections, venez en apprendre plus sur le développement de l’arsenal, et sur l’architecture navale.

Tout au long du parcours, en accès libre, des bénévoles passionnés, des médiateurs culturels, ou encore des étudiants de la filière tourisme du Lycée Anne-Sophie Pic vous partageront leurs connaissances sur les œuvres du musée.

Musée national de la Marine Place Ingenieur-Colonel Monsenergue, 83000 Toulon, France. Statues de Jean Lange Maucord et de Jean Michel Verdiguier. Parking le plus proche à la Place d'armes. Ligne de bus 3, 6, 40, 15, U en face de l'entrée. A 10 min à pied de la gare de Toulon.

Ancienne porte de l’arsenal ©Musée national de la Marine/Romain OSI