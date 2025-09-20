Visite du musée national de l’Espéranto Nacia esperanto muzeo Gray

Visite du musée national de l’Espéranto 20 et 21 septembre Nacia esperanto muzeo Haute-Saône

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fondé en 1977, le musée national de l’Espéranto compte un fonds documentaire d’environ 6 000 livres et brochures en espéranto et sur l’espéranto, 1 400 revues et journaux anciens ou contemporains. Au fil des ans, les dons d’espérantistes célèbres ou d’associations sont venus enrichir ses collections. Le musée comporte également divers objets (timbres-poste, cartes postales, objets publicitaires, brochures techniques) en lien avec cette langue universelle. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce centre unique en France d’archives et de documentation sur la langue espéranto.

Nacia esperanto muzeo 19 rue Victor Hugo 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 64 87 30 http://www.naciaesperantomuzeo.fr Centre unique en France d’archives et de documentation sur la langue universelle espéranto. maison pour tous.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Muzeo Nacia Esperanto