Visite du Musée Paysan Musée Paysan Marat

Visite du Musée Paysan 20 et 21 septembre Musée Paysan Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez-vous dans le passé le temps d’un instant en visitant le musée paysan, de Christian, situé au Crouhet dans la commune de Marat dans le Puy-de-Dôme. Découverte de métiers variés et d’outils d’autrefois décrits et présentés aussi bien en langue Occitane, notre patois local ou dans la langue de Molière, le tout dans un cadre apaisant en harmonie avec l’époque évoquée

Musée Paysan Le Crouhet, 63480 Marat Marat 63480 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0676616028 Présence de parkings

© CV