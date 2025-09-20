Visite du Musée, pignon à redents, photographies immersives de lieux insolites et professionnels du bâti ancien Radio-Musée Galletti Saint-Maurice-de-Rotherens

Visite du Musée, pignon à redents, photographies immersives de lieux insolites et professionnels du bâti ancien Radio-Musée Galletti Saint-Maurice-de-Rotherens samedi 20 septembre 2025.

TARIF UNIQUE 5 EUROS.

GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Radio-Musée Galletti, vous propose un très joli programme.

Vous pourrez rencontrer des professionnels de la restauration du bâti ancien, grâce à « Maisons Paysans de France », association nationale de sauvegarde du patrimoine rurale bâti et paysager.

Vous vivrez une expérience photographique captivante.

Vous découvrirez les constructions traditionnelles : les pignons à redents.

Vous visiterez également le Radio-Musée Galletti.

Radio-Musée Galletti 95 route Galletti, 73240 Saint-Maurice-de-Rotherens, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Maurice-de-Rotherens 73240 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0476317638 http://www.radio-musee-galletti.com Ancien presbytère aménagé pour le radio-musée Galletti, pionnier de la TSF. Film retraçant la vie et l’œuvre de Galletti, Histoire de la T.S.F, de la radio, du téléphone. Les pieds sur terre Histoire de Saint-Maurice de Rotherens, le patois, la flore, la faune… accessible à tout public

