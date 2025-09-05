Visite du musée rural et artisanal de Clion Musée artisanal et rural Clion

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Les passionnés du musée rural vous feront découvrir plus de 2 000 outils dans 7 salles d’exposition autour de l’artisanat local forge, salle de classe d’autrefois, outils du maréchal-ferrant, du charron, du vigneron…Inscription à l’Office de Tourisme

Musée artisanal et rural Musée Artisanal et Rural de Clion Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Enthusiasts at the rural museum will show you more than 2,000 tools in 7 exhibition rooms focusing on local crafts: forge, classroom of yesteryear, blacksmith’s, wheelwright’s and winegrower’s tools, etc. Registration at the Tourist Office

German :

Die Enthusiasten des ländlichen Museums zeigen Ihnen über 2000 Werkzeuge in 7 Ausstellungsräumen rund um das lokale Handwerk: Schmiede, Klassenzimmer von früher, Werkzeuge des Hufschmieds, Stellmachers, Winzers… Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt

Italiano :

Gli appassionati del museo rurale vi mostreranno oltre 2.000 attrezzi in 7 sale espositive incentrate sull’artigianato locale: fucina, aula didattica di un tempo, attrezzi da fabbro, da carrellista e da viticoltore, ecc

Espanol :

Los aficionados del museo rural le mostrarán más de 2.000 herramientas en 7 salas de exposición centradas en la artesanía local: fragua, aula de antaño, herramientas de herrero, carretero, viticultor, etc. Inscripción en la Oficina de Turismo

L’événement Visite du musée rural et artisanal de Clion Clion a été mis à jour le 2025-08-15 par Offices de Tourisme de Jonzac