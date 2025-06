Visite du musée – Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges 15 juin 2025 16:00

Visite du musée Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges

Début : 2025-06-15 16:00:00

fin : 2025-06-15 17:00:00

2025-06-15

Visite de l’exposition permanente des collections du musée archéologique à travers l’histoire des fouilles réalisées depuis 1913 à Saint-Bertrand-de-Comminges.

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

English :

Visit the permanent exhibition of the archaeological museum?s collections through the history of excavations carried out since 1913 in Saint-Bertrand-de-Comminges.

German :

Besuch der Dauerausstellung der Sammlungen des archäologischen Museums anhand der Geschichte der Ausgrabungen, die seit 1913 in Saint-Bertrand-de-Comminges durchgeführt werden.

Italiano :

Visitate l’esposizione permanente delle collezioni del museo archeologico e scoprite la storia degli scavi effettuati a Saint-Bertrand-de-Comminges dal 1913.

Espanol :

Visite la exposición permanente de las colecciones del museo arqueológico y conozca la historia de las excavaciones realizadas en Saint-Bertrand-de-Comminges desde 1913.

