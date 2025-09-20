Visite du musée Vinéa Passion Musée Vinéa Passion Chablis

Visite du musée Vinéa Passion 20 et 21 septembre Musée Vinéa Passion Yonne

Tarif : 10,50 € | Enfants de 7 à 12 ans : 3 € | Gratuit pour les mois de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le musée Vinéa Passion est une invitation à la découverte du patrimoine viticole chablisien. Il met en scène le savoir-faire et les objets caractéristiques de la viticulture et de la vinification, et permet d’appréhender l’évolution des pratiques viticoles. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée Vinéa Passion 22 chemin de Montmain, 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 81 49 38 https://www.museevineapassion-chablis.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Alexandre Gautherin