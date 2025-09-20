Visite du Museon Arlaten, de l’expo temporaire « Mais quel pays ! » et des réserves du musée Museon Arlaten Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

1/ Stand familles « Création du grand paysage »

Samedi 20 septembre : 10h à 17h15

Dimanche 21 septembre : 10h à 17h15

Petits et grands sont invités à participer à la création d’un grand paysage pour mettre en valeur le patrimoine naturel de la Provence.

Autour de l’exposition « Mais quel pays ! Gustave Fayet dessine la Provence de Mirèio » (chapelle du Museon Arlaten)

Gratuit

2/ Visite du CERCO –

« Centre d’études, de restauration et de conservation des œuvres »

Samedi 20 septembre, 11h

Dimanche 21 septembre, 11h

Durée environ 1h30

Réservation obligatoire au : reservation.museon@departement13.fr

Ou au 04.13.31.51.99

gratuit

3/ Visite guidées des collections du musée et de l’exposition « Mais quel pays ! »

Samedi 20 septembre :

– 14h et 16h visite guidée des collections permanentes du Museon Arlaten

– 15h30 visite flash de l’exposition « Mais quel pays ! »

Dimanche 21 septembre :

– 14h et 16h visite guidée des collections permanentes du Museon Arlaten

– 15h30 visite flash de l’exposition « Mais quel pays ! »

www.museonarlaten.fr

Museon Arlaten 29 rue de la République, 13200 Arles, France
0413315199
http://www.museonarlaten.fr
reservation.museon@departement13.fr

Remi Benali