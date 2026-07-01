Informations pratiques

visite du « mystère des faluns » et de l’exposition « carrières et carriers » 19 et 20 septembre Mystère des Faluns Maine-et-Loire

tarif exceptionnel et unique de 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez l’environnement du Douessin au Miocène il y a 11 millions d’années. Grâce à une immersion dans la scénographie du Mystère des Faluns réalisée par les scénographes angevins « Lucie Lom ». La faune et la flore d’alors n’auront plus de secret pour vous. Le tout révélé de façon artistique et poétique au coeur d’immense carrières souterraines qui vous dévoileront comment l’homme a pu leur donner ces formes ogivales dignes de nefs gothiques.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, une exposition sur l’histoire de ces carrières et les familles qui les ont creusé vous est présentée. Panneaux didactiques, photos, croquis, outils et vidéos retracent l’histoire des carrières souterraines de Doué-la-Fontaine. Ce complément arrive à point nommé en conclusion de la scénographie.

Mystère des Faluns 7, rue d’Anjou – Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire Pays de la Loire 02.41.59.71.29 http://WWW.les-perrieres.com Le Mystère des Faluns est une scénographie installée dans un ensemble de carrières souterraines dîtes « caves cathédrales ». Cette dernière permet une immersion dans l’environnement de la région il y a 11 millions d’années (savane avec tigre, éléphants… univers sous-marin riche en coraux, requins…) puis l’utilisation de la roche par l’homme entre le 18 et le 20ème siècle pour bâtir mais avec une méthode d’extraction unique qui a donné naissance à une ville sous la ville. Le tout présenté de façon artistique et poétique grace aux scénographes « Lucie Lom » parkings sur place

Découvrez l’environnement du Douessin au Miocène il y a 11 millions d’années. Grâce à une immersion dans la scénographie du « mystère des faluns » réalisée par les scénographes angevins « Lucie Lom ».

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