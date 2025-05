Visite du nouveau jardin du Manoir de Ghaisne Les Rendez-vous aux jardins – Manoir de Ghaisne Vallons-de-l’Erdre, 7 juin 2025 07:00, Vallons-de-l'Erdre.

Loire-Atlantique

Visite du nouveau jardin du Manoir de Ghaisne Les Rendez-vous aux jardins Manoir de Ghaisne 15 Rue du Presbytère Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Au pied d’un manoir de la Renaissance. création de nouveaux jardins (6 ans) d’inspirations italiennes et anglaises avec mise en valeur d’une petite ruine en pierre.

En présence des propriétaires-jardiniers, découverte du jardin en cours de création ; jardin d’inspiration italienne et anglaise mis en valeur par l’architecture du Manoir de Ghaisne, construit aux XV et XVI en Anjou et inscrit aux Monuments historique depuis 1968. .

Manoir de Ghaisne 15 Rue du Presbytère

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 88 78 78 31

English :

At the foot of a Renaissance manor house. creation of new gardens (6 years) of Italian and English inspiration, highlighting a small stone ruin.

German :

Am Fuße eines Herrenhauses aus der Renaissance. Anlegen neuer Gärten (6 Jahre) mit italienischen und englischen Inspirationen und Hervorhebung einer kleinen Steinruine.

Italiano :

Ai piedi di un maniero rinascimentale. creazione di nuovi giardini (6 anni) di ispirazione italiana e inglese con la valorizzazione di un piccolo rudere in pietra.

Espanol :

A los pies de una casa solariega renacentista. Creación de nuevos jardines (6 años) de inspiración italiana e inglesa con la puesta en valor de una pequeña ruina de piedra.

L’événement Visite du nouveau jardin du Manoir de Ghaisne Les Rendez-vous aux jardins Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-05-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis