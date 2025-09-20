Visite du nouvel Institut de formations Paramédicales (IFP) Institut de Formations Paramédicales (IFP) Saint-Nazaire

Visite du nouvel Institut de formations Paramédicales (IFP) Samedi 20 septembre, 09h00 Institut de Formations Paramédicales (IFP) Loire-Atlantique

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’Institut de Formations Paramédicales (IFSI-IFAS) ouvrent leurs portes au public le samedi 20 septembre. Au programme, une visite pour découvrir ce tout nouveau lieu, qui a accueilli ses premiers apprenant en septembre 2025.

Auparavant situé sur le site de Gavy, ce nouvel Institut a rejoint il y a quelques semaines le campus d’Heinlex.

✨ Un cadre d’étude exceptionnel :

– Un amphithéâtre moderne offrant acoustique optimisée et sièges confortables.

– Des espaces de travail collaboratifs et lumineux, parfaits pour encourager l’échange et la concentration.

– Un escalier central majestueux en bois, colonne vertébrale du bâtiment.

Durée de la visite : 45 min environ

Institut de Formations Paramédicales (IFP) 12 Mail Nicole Mangin, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://hopital-saintnazaire.fr

