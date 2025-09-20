Visite du Palacret et démonstrations de teillage de lin Le Palacret Saint-Laurent

Visite du Palacret et démonstrations de teillage de lin Le Palacret Saint-Laurent samedi 20 septembre 2025.

Visite du Palacret et démonstrations de teillage de lin 20 et 21 septembre Le Palacret Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Démonstrations de teillage de lin et visites historiques guidées au Palacret

Ancienne commanderie de l’ordre des religieux militaires les Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, puis moulin, le Palacret est un site historique médiéval mais aussi un ancien lieu de teillage de lin, fibre textile qui a fait la richesse du Trégor. L’association des Amis du Palacret vous invite à découvrir une démonstration de teillage du lin et le site au fil des siècles, entre la grande histoire et l’histoire locale.

En bref, ouverture du site par les amis du Palacret avec :

• Démonstration de teillage de lin

• Visites guidées historiques

• Exposition axée sur l’histoire passée

Le Palacret Chemin de Palacret 22140 Saint-Laurent Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 43 73 89 https://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/sports-et-loisirs/sites-et-maisons-nature/le-palacret-a-saint-laurent/ https://www.palacret.com/

Démonstrations de teillage de lin et visites historiques guidées au Palacret

Guingamp-Paimpol Agglomération