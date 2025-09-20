VISITE DU PALAIS DE JUSTICE (TRIBUNAL) DE SAINT-LAURENT DU MARONI Tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni Saint-Laurent-du-Maroni

VISITE DU PALAIS DE JUSTICE (TRIBUNAL) DE SAINT-LAURENT DU MARONI Tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni Saint-Laurent-du-Maroni samedi 20 septembre 2025.

VISITE DU PALAIS DE JUSTICE (TRIBUNAL) DE SAINT-LAURENT DU MARONI Samedi 20 septembre, 10h00 Tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni Guyane

Réservation sur inscription. Places limitées à un groupe de 10 personnes toutes les 20 minutes,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir à travers cette visite, le palais de justice de la ville de Saint-Laurent du Maroni. L’histoire de ce bâtiment qui date du temps du bagne vous sera contée par des professionnels travaillant dans le secteur du droit et de la justice.

Tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni 5 rue Lieutenant-Colonel Chandon Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 05 94 34 10 25 [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}] Visite du tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni Parking public à proximité

Venez découvrir à travers cette visite, le palais de justice de la ville de Saint-Laurent du Maroni. L’histoire de ce bâtiment qui date du temps du bagne vous sera contée par des professionnels dans…

Palais de justice