Visite du Palais de Justice Tribunal judiciaire de Foix Foix

Visite du Palais de Justice Tribunal judiciaire de Foix Foix samedi 20 septembre 2025.

Visite du Palais de Justice Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Tribunal judiciaire de Foix Ariège

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

⚖️ Découvrez le Palais de Justice de Foix

10 ans d’architecture, de justice… et d’éco-pâturage !

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Palais de Justice de Foix vous ouvre ses portes pour célébrer ses 10 ans d’existence.

Venez explorer :

️ son architecture contemporaine,

son éco-pâturage original,

⚖️ et mieux comprendre le fonctionnement de la justice au quotidien.

Une visite à la croisée du patrimoine institutionnel et environnemental, ouverte à tous les publics.

Tribunal judiciaire de Foix 14 Boulevard du Sud, 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie 05 81 29 81 80 cdadariege.justice@gmail.com La visite guidée du Palais de justice de Foix a lieu dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2024.

Nous vous invitons à découvrir le Tribunal judiciaire de Foix, son architecture, son éco pâturage et à comprendre le fonctionnement de la justice.

Nous vous invitons à découvrir le Tribunal judiciaire de Foix, son architecture, son éco pâturage et à comprendre le fonctionnement de la justice.

©CDAD de l’Ariège