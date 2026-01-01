Visite du Palais de l’Institut de France Institut de France PARIS

Venez remettre tout cela dans le bon ordre et découvrir une vie foisonnante

sous la très belle coupole du palais de l’Institut construit au XVIIe siècle

par Louis Le Vau, l’architecte dont le talent était tel que mieux valait le

réserver au service du roi !

Vous apprendrez ce que sont aujourd’hui l’Académie française, l’Académie des

inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des

beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques qui, ensemble,

soutiennent la créativité dans tous les domaines, du street art aux

grandes avancées scientifiques, de la musique à l’archéologie, en passant par

la littérature et la danse.



Vous êtes les bienvenus à l’Institut de France le samedi (10h-12h et 13h-18h).

Durée de visite estimée à 45 minutes

L’achat des billets se fait exclusivement en ligne sur la plateforme Place Minute.

Une application de visite vous accompagnera tout au long du parcours.

Pour des raisons liées à l’activité de l’Institut et des Académies, les visites ne sont pas possibles certains samedis. Consulter la billetterie.

L’habit vert ? L’épée des académiciens ? Mazarin, le grand ministre de Louis XIV à l’habileté légendaire ? Sa fabuleuse bibliothèque ? Les séances solennelles et les tambours de la garde républicaine ? Le casque de Minerve et la hache des licteurs de la Rome antique ?

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

payant

Tarif : 5 €

Gratuité pour :

Les moins de 18

ans

ans Les demandeurs d’emploi

Les personnes bénéficiaires des minimas sociaux

Les détenteurs de la carte ICOM

Tout public.

Institut de France 23 quai de Conti 75006 PARIS

https://www.institutdefrance.fr/decouvrir-le-palais/ +33144414441 contact@institutdefrance.fr https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263 https://www.facebook.com/Institut-de-France-2030197567243263 https://twitter.com/InstitutFrance



