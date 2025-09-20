Visite du Palais d’Orléans -Préfecture de Guadeloupe Préfecture de la région Guadeloupe Basse-Terre

Visite du Palais d’Orléans -Préfecture de Guadeloupe 20 et 21 septembre Préfecture de la région Guadeloupe Guadeloupe

Inscription obligatoire via le formulaire forms

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T22:00:00 – 2025-09-21T22:45:00

Édifiée à l’emplacement de la grande caserne d’Orléans détruite par un incendie en 1866, la résidence du gouverneur est l’une des œuvres majeures l’Ali TUR, architecte des colonies.

Le corps central construit en béton armé se prolonge par deux ailes formant un U. Les façades sont protégées sur les deux niveaux par des galeries ouvertes servant de distribution. Le rez de chaussée de l’aile principale du palais est entièrement constitué des pièces de réception.

Le Palais d’Orléans a été classé Monument historique par arrêté du 15 décembre 1997.

Suite aux travaux de restauration de l’ensemble du bâtiment, la prefecture est heureuse de vous accueillir pour des visites commentées par Mme Yolande Vragar, conservatrice des antiquités et objets d’art à la DAC.

Préfecture de la région Guadeloupe Rue Lardenoy Basse-Terre 97100 Guadeloupe

Préfecture de Guadeloupe