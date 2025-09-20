Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval pour les journées européennes du Patrimoine Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval pour les journées européennes du Patrimoine

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

6 € au lieu de 9.50 € pour les adultes. Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Ouverture du Palais idéal dans le cadre des Journées du Patrimoine. Tarif préférenciel pour ces 2 journées.

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 81 19 contact@facteurcheval.com

English :

Opening of the Palais idéal as part of the Heritage Days. Preferential rates for these 2 days.

German :

Öffnung des Palais idéal im Rahmen der Tage des Kulturerbes. Ermäßigter Preis für diese beiden Tage.

Italiano :

Apertura del Palais idéal nell’ambito delle Giornate del Patrimonio. Tariffe speciali per questi 2 giorni.

Espanol :

Inauguración del Palais idéal en el marco de las Jornadas del Patrimonio. Tarifas especiales para estos 2 días.

