Visite du Palais Rohan Palais Rohan – Hôtel de Ville Bordeaux

Visite du Palais Rohan 20 et 21 septembre Palais Rohan – Hôtel de Ville Gironde

Départ toutes les 30 minutes. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les guides-conférenciers de l’Office de Tourisme vous font découvrir une partie de l’ancien palais construit pour l’archevêque de Bordeaux devenu Hôtel de Ville de Bordeaux.

Palais Rohan – Hôtel de Ville Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 66 00 Palais bordelais de style néo-classique organisé autour d’une cour carrée avec jardins à l’arrière de l’édifice. C’est l’archevêque de Bordeaux Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan qui ordonna sa construction en 1771. Il sert d’Hôtel de ville depuis 1835.

© Sophie Duboscq