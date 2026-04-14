Visite du parc à l’anglaise et du jardin/potager à la française du Château de La Motte-Feuilly, Jardin et parc du chateau de La Motte, La Motte-Feuilly

Visite du parc à l’anglaise et du jardin/potager à la française du Château de La Motte-Feuilly 6 et 7 juin Jardin et parc du chateau de La Motte Indre

5€ pour les adultes, gratuit pour les mineurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre du parc à l’anglaise et du jardin-potager à la française du Château de La Motte-Feuilly

Jardin et parc du chateau de La Motte 36160 La Motte-Feuilly La Motte-Feuilly 36160 Indre Centre-Val de Loire 0254314886 http://www.chateaudelamottefeuilly.fr Parc paysager de 5 hectares, comprenant plusieurs arbres remarquables, ainsi qu’un jardin potager d’1 hectare.

Les aménagements ont été tracés à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe par la famille de Maubrassé et au XXIe siècle par les propriétaires actuels. Selon une tradition orale, on attribue à Marie-Antoinette la plantation des tulipiers de Virginie.

Le château, le parc et le potager fleuri sont inscrits depuis 2021 au titre des Monuments Historiques.

Visite libre du parc à l’anglaise et du jardin-potager à la française du Château de La Motte-Feuilly

©Jules Magniez