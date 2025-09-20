Visite du parc agricole et paysager du château d’Auzon et ses communs Château d’Auzon Lucenay-lès-Aix

Visite du parc agricole et paysager du château d’Auzon et ses communs Château d’Auzon Lucenay-lès-Aix samedi 20 septembre 2025.

Visite du parc agricole et paysager du château d’Auzon et ses communs 20 et 21 septembre Château d’Auzon Nièvre

À partir de 7 ans | Suivant le temps, prévoir des bonnes chaussures ou des bottes suivant le temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le parc agricole et paysager du château d’Auzon, dessiné par le comte de Choulot en 1849 et ses communs, lors d’une visite de 45 minutes à 2 heures. Cet espace naturel est composé de 30 hectares plantés d’essences rares et comprend des arbres remarquables. L’ensemble est inscrit au titre des Monuments historiques.

Château d’Auzon Château d’Auzon, 58380 Lucenay-les-Aix Lucenay-lès-Aix 58380 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 33 66 04 97 https://chateauauzon.fr https://www.instagram.com/chateauauzon/;https://www.facebook.com/chateauauzon/ Situé à la limite de la Nièvre et de l’Allier, au bord de la rivière Ozon (anciennement Auzon), le château d’Auzon est la propriété la plus méridionale du département de la Nièvre. Son parc, dessiné par le célèbre paysagiste Paul de Lavenne de Choulot en 1849, et l’ensemble bâti sont inscrits aux monuments historiques depuis 2024.

Attesté dès le XVe siècle, le château est mentionné comme tel à partir de 1680, sans jamais avoir eu de vocation défensive. Le bâtiment central et une tour sont remaniés sous la Restauration, avec l’ajout d’une aile nord et la surélévation des toitures. L’édifice actuel, en pierre et brique recouvertes d’enduit, se distingue par ses ailes asymétriques.

Le parc, créé sur les bases d’un ancien parc et enrichi d’essences rares, s’étend sur plusieurs communes. Il comprend un lac artificiel et des communs refaits vers 1870, permettant au domaine de vivre en autarcie (laiterie, forge, glacière, moulin, tuilerie).

Propriété privée, le château ne se visite pas, mais son parc est accessible lors des Rendez-Vous aux Jardins et des Journées européennes du patrimoine. Accès par la D 239 en venant de Lucenay les Aix ( Nièvre) ou par la D 105 en provenance de Chézy (Allier)

14 minutes de Moulins-Yzeure, 18 minutes de Decize. Parking libre aménagé en face du château.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le parc agricole et paysager du château d’Auzon, dessiné par le comte de Choulot en 1849 et ses communs, lors d’une visite de 45 à…

© Château d’Auzon