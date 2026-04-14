Visite du parc archéologique de Torreparedones, Baena (Córdoba), Baena

Visite du parc archéologique de Torreparedones Samedi 13 juin, 08h30 Baena (Córdoba)

L’inscription préalable peut accueillir 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Torreparedones est situé entre les municipalités de Castro del Río et Baena, sur l’une des collines les plus hautes de la campagne cordobese. Une position stratégique qui se distingue par sa large séquence stratigraphique, qui commence comme un village d’époque calcolitique, auquel se superpose ensuite une colonie de fin du Bronze Moyen. À partir des VIIe et VIe siècles av. J.-C., la ville devient un important noyau urbain jusqu’à l’époque romaine.

Baena (Córdoba) 14850 Baena 14850 Andalousie +34957015332 [{« type »: « email », « value »: « jornadaseuropeasdepatrimonio.cordoba.ctcd@juntadeandalucia.es »}] Torreparedones est situé entre les municipalités de Castro del Río et Baena, sur l’une des collines les plus hautes de la campagne cordobese. Une position stratégique qui se distingue par sa large séquence stratigraphique, qui commence comme un village d’époque calcolitique, auquel se superpose ensuite une colonie de fin du Bronze Moyen. À partir des VIIe et VIe siècles av. J.-C., la ville devient un important noyau urbain jusqu’à l’époque romaine. Inscription préalable, capacité limitée.

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