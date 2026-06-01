Visite du parc botanique et jardin historique de la Villa Piercy, Villa Piercy, Bolotana

Visite du parc botanique et jardin historique de la Villa Piercy 6 et 7 juin Villa Piercy Nuoro

Le coût est de 10 € par personne, les enfants et les adolescents ne paient pas; L’activité dure environ une heure et comprend également une courte visite guidée des chambres de la villa Piercy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La visite guidée du parc permettra aux visiteurs de découvrir des arbres monumentaux, des plantes exotiques, des gazons millénaires, la roseraie et le tunnel de l’amour.

Villa Piercy Località Badde Salighes, 08011 Bolotana Bolotana 08011 Nuoro Sardegna +39 3290275598 https://sites.google.com/view/villapiercy/home-page?authuser=1 Il s’agit d’un jardin à l’anglaise réalisé par M. Benjamin Piercy à la fin des années 1800.

La visite guidée du parc permettra aux visiteurs de découvrir des arbres monumentaux, des plantes exotiques, des gazons millénaires, la roseraie et le tunnel de l’amour.

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