Visite du Parc Calouste Gulbenkian Hauteurs de Bénerville Benerville-sur-Mer

Visite du Parc Calouste Gulbenkian Hauteurs de Bénerville Benerville-sur-Mer mercredi 17 septembre 2025.

Visite du Parc Calouste Gulbenkian

Hauteurs de Bénerville Chemin des Enclos Benerville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

Date(s) :

2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

Le Domaine des Enclos est un parc exceptionnel de 33 hectares légué à la Ville de Deauville en 1973.

Le Domaine des Enclos est un parc exceptionnel de 33 hectares légué à la Ville de Deauville en 1973. Il fut acquis en 1937 par Calouste Gulbenkian (1869-1955), homme d’affaire doublé d’un esthète, qui fut l’un des plus grands collectionneurs d’art du XXe siècle. Il va réaliser là le jardin dont il rêve et en confie la réalisation au paysagiste Achille Duchêne. Des décennies après sa conception, le parc reste un endroit magique, une facette méconnue et réjouissante d’un Deauville secret. Plus que tout, il a conservé le charme et la beauté que son créateur avait jadis fait réaliser, avec une rare sensibilité. .

Hauteurs de Bénerville Chemin des Enclos Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 14 02 02 mairie@deauville.fr

English : Visite du Parc Calouste Gulbenkian

Domaine des Enclos is an exceptional 33-hectare park bequeathed to the City of Deauville in 1973.

German : Visite du Parc Calouste Gulbenkian

Die Domaine des Enclos ist ein außergewöhnlicher, 33 Hektar großer Park, der 1973 der Stadt Deauville vermacht wurde.

Italiano :

Il Domaine des Enclos è un parco eccezionale di 33 ettari lasciato in eredità alla città di Deauville nel 1973.

Espanol :

El Domaine des Enclos es un parque excepcional de 33 hectáreas legado a la ciudad de Deauville en 1973.

L’événement Visite du Parc Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-29 par OT SPL Deauville