Visite du parc de Bagatelle (bois de Boulogne) Parc de Bagatelle Paris

Visite du parc de Bagatelle (bois de Boulogne) Parc de Bagatelle Paris vendredi 3 octobre 2025.

03/10/25 10h30 Le parc de Bagatelle (Bois de Boulogne)



En

bordure du bois de Boulogne, ce parc paysager de 24 hectares de verdure est un

des 4 sites du jardin botanique de Paris. Il présente une belle diversité

d’arbres, d’arbustes, des collections horticoles comme les iris, les pivoines

et surtout une prestigieuse roseraie. Cette visite propose un voyage à travers

le temps pour retracer l’histoire du lieu, du XIXe siècle à aujourd’hui, en

évoquant ses propriétaires successifs et les paysagistes qui ont façonné ce

jardin.

Rdv : Rendez-vous : entrée du

parc de Bagatelle côté grille de Sèvres

A la découverte d’un jardin botanique de Paris et d’un site historique

Le vendredi 03 octobre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T13:30:00+02:00

fin : 2025-10-03T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-03T10:30:00+02:00_2025-10-03T12:00:00+02:00

Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature