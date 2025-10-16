Visite du parc de Bagatelle (bois de Boulogne) Parc de Bagatelle Paris

16/10/25 14h30 Le parc de Bagatelle (Bois de Boulogne)



En

bordure du bois de Boulogne, ce parc paysager de 24 hectares de verdure est un

des 4 sites du jardin botanique de Paris. Il présente une belle diversité

d’arbres, d’arbustes, des collections horticoles comme les iris, les pivoines

et surtout une prestigieuse roseraie. Cette visite propose un voyage à travers

le temps pour retracer l’histoire du lieu, du XIXe siècle à aujourd’hui, en

évoquant ses propriétaires successifs et les paysagistes qui ont façonné ce

jardin.

Rendez-vous : entrée du parc de

Bagatelle côté grille de Sèvres

A la découverte d’un jardin botanique de Paris et d’un site historique

Le jeudi 16 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris

education-environnement@paris.fr