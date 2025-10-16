Visite du parc de Bagatelle (bois de Boulogne) Parc de Bagatelle Paris
16/10/25 14h30 Le parc de Bagatelle (Bois de Boulogne)
En
bordure du bois de Boulogne, ce parc paysager de 24 hectares de verdure est un
des 4 sites du jardin botanique de Paris. Il présente une belle diversité
d’arbres, d’arbustes, des collections horticoles comme les iris, les pivoines
et surtout une prestigieuse roseraie. Cette visite propose un voyage à travers
le temps pour retracer l’histoire du lieu, du XIXe siècle à aujourd’hui, en
évoquant ses propriétaires successifs et les paysagistes qui ont façonné ce
jardin.
Rendez-vous : entrée du parc de
Bagatelle côté grille de Sèvres
A la découverte d’un jardin botanique de Paris et d’un site historique
Le jeudi 16 octobre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris
education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature