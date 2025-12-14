Visite du parc de dameuses et usine à neige

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Visite du parc de dameuses de La Pierre Saint-Martin et l’usine à neige.

Rdv au garage des dameuses (quartier des chalets, avant les chalets du Pas de l’Ours).

Pour l’usine à neige, prévoir skis et forfait.

Inscription à la billetterie ou à l’Office de Tourisme.

40 personnes maximum. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09

L'événement Visite du parc de dameuses et usine à neige Arette a été mis à jour le 2025-12-12