Visite du parc de dameuses et usine à neige Arette
Visite du parc de dameuses et usine à neige Arette mercredi 31 décembre 2025.
Visite du parc de dameuses et usine à neige
Arette Pyrénées-Atlantiques
Visite du parc de dameuses de La Pierre Saint-Martin et l’usine à neige.
Rdv au garage des dameuses (quartier des chalets, avant les chalets du Pas de l’Ours).
Pour l’usine à neige, prévoir skis et forfait.
Inscription à la billetterie ou à l’Office de Tourisme.
40 personnes maximum. .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09
